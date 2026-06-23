Повдигнаха обвинение на мъжа, хвърлил от Лъвов мост Къци

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Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Р. Ш. за престъпление по чл. 115 НК, а именно че на 22 юни около 18,10 ч. в София на площад „Лъвов мост“ умишлено умъртвил К. М., като го избутал през парапета на Лъвов мост, вследствие на което пострадалият паднал от височина и получил съчетана и височинна травма, довели до смъртта му.

С постановление на наблюдаващия прокурор Р. Ш. е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 22 юни на основание чл. 212, ал. 3 НПК с оглед на местопроизшествие. Действията по разследването се извършват от СДВР под ръководството и надзора на СГП, посочва БТА.

Предстои на 25 юни СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

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