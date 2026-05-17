Повдигнаха обвинение на мъжа, стрелял в столичния квартал „Надежда“
Снимка: Булфото
Софийска районна прокуратура повдигна обвинение и задържа за срок до 72 часа мъжа, стрелял в столичния ж.к. „Надежда“ на 15 май.
При обиск у него бяха открити няколко оръжия.
Случаят е от вечерните часове на петък, малко след 20:00 ч., когато на телефон 112 е подаден сигнал за възникнал скандал в района, припомня Нова телевизия.
Спорът е избухнал заради паркомясто между двама български граждани и двама граждани на Нидерландия, като впоследствие е ескалирал до физическа саморазправа и стрелба.
На място незабавно бяха изпратени екипи на СДВР и Спешна помощ.
При инцидента са пострадали двама души - 36-годишен нидерландски гражданин и 30-годишна българка.
Жената е била ранена в областта на шията, а мъжът е с травма на ръката и съмнения за счупени пръсти.
