Повдигнаха обвинение на мъжа, стрелял в столичния квартал „Надежда“

Снимка: Булфото

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение и задържа за срок до 72 часа мъжа, стрелял в столичния ж.к. „Надежда“ на 15 май.

При обиск у него бяха открити няколко оръжия.

Случаят е от вечерните часове на петък, малко след 20:00 ч., когато на телефон 112 е подаден сигнал за възникнал скандал в района, припомня Нова телевизия.

Спорът е избухнал заради паркомясто между двама български граждани и двама граждани на Нидерландия, като впоследствие е ескалирал до физическа саморазправа и стрелба.

На място незабавно бяха изпратени екипи на СДВР и Спешна помощ.

При инцидента са пострадали двама души - 36-годишен нидерландски гражданин и 30-годишна българка.

Жената е била ранена в областта на шията, а мъжът е с травма на ръката и съмнения за счупени пръсти.

