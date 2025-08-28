Повдигнаха обвинение на мъжа, забил се с автомобила си във вход на блок в София

Снимка: Пиксабей

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на мъжа, който катастрофира снощи в столичния квартал "Дружба" след употреба на алкохол.

26-годишният водач е седнал зад волана с 1,44 промила алкохол в кръвта, предава БНР. Той е изгубил контрол над автомобила и е катастрофирал, като се е забил във вход на жилищен блок.

Прокуратурата го остави в ареста за 72 часа и ще поиска от съда да му бъде наложена постоянна мярка "задържане под стража".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!