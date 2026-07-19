Повдигнаха обвинение на мъжа с над 3 промила алкохол, причинил катастрофа в София

Кадър Нова телевизия

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу Филип Борисов, който в събота причини катастрофа в центъра на София и избяга.

Той е задържан за срок до 72 часа, предава Нова телевизия.

При задържането му полевият тест показа 3.43 промила алкохол.

До момента прокуратура е повдигнала обвинение само за шофирането след употреба на алкохол.

Събирането на доказателства за причинената катастрофа и неподчинението на полицейското разпореждане продължават.

Припомняме, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена. Инцидентът е станал в района на Националната художествена галерия на бул. "Цар Освободител". Водачът беше задържан в района на румънското посолство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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