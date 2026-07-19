Повдигнаха обвинение на мъжа с над 3 промила алкохол, причинил катастрофа в София
Кадър Нова телевизия
Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу Филип Борисов, който в събота причини катастрофа в центъра на София и избяга.
Той е задържан за срок до 72 часа, предава Нова телевизия.
При задържането му полевият тест показа 3.43 промила алкохол.
До момента прокуратура е повдигнала обвинение само за шофирането след употреба на алкохол.
Събирането на доказателства за причинената катастрофа и неподчинението на полицейското разпореждане продължават.
Припомняме, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена. Инцидентът е станал в района на Националната художествена галерия на бул. "Цар Освободител". Водачът беше задържан в района на румънското посолство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!