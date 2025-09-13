Повдигнаха обвинение на наркодилър от Ботевград

снимка Булфото

Окръжна прокуратура - София, привлече в качеството на обвиняем А.И., на 42 години, за държане на наркотично вещество и прекурсор с цел разпространение, съобщиха от държавното обвинение.

По първоначални данни общата стойност на откритото наркотично вещество и прекурсор възлиза на 15 245 лева. С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият А.И., който е осъждан, е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение срещу обвиняемия.

Разследването по делото започна под ръководството на Районна прокуратура – Ботевград, за незаконно държане на наркотични вещества. В хода на разследването са разпитани свидетели, включително пред съдия, извършени са претърсване и изземване, направена е експертна справка.

Събрани са достатъчно доказателства за виновността на лицето А.И. за това, че в периода от неустановена дата на 2024 г. до 12 март 2025 г. в имот в Ботевград той държал с цел разпространение матамфетамин. През същия период в друг имот в село Трудовец, община Ботевград, обвиняемият държал с цел разпространение прекурсор – ефедрин.

На 1 септември вечерта жители на Ботевград протестираха в града заради смъртен случай на човек, който е взимал наркотици. Те протестираха заради липсата на ефективни мерки срещу разпространението на наркотици в техния квартал, предаде днес.бг.

