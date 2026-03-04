Повдигнаха обвинение на рецидивист, заплашил жена си с нож

Снимка Гугъл мапс

Мъж направи нещо недопустимо и попадна под ударите на закона.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 42-годишен мъж, който се е заканил с убийство на жена, с която живеел на семейни начала. Инцидентът е станал на 1 март в апартамент в столичния квартал „Бъкстон", където мъжът опрял нож във врата ѝ и произнесъл заплахата „Ще те убия". Случаят се разглежда като акт на домашно насилие.

Срещу него е образувано досъдебно производство за закана с убийство, за което законът предвижда ефективно лишаване от свобода. Оказва се, че обвиняемият М.А. е с множество предишни осъждания.

Прокуратурата е поискала най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража", а Софийският районен съд е уважил искането. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд, пише cross.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!