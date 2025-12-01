Повдигнаха обвинение на шофьора, блъснал и убил полицай в София

Снимка: Фейсбук

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 34-годишен мъж, задържан за катастрофата на Северната тангента в София, при която загина пешеходец, а след това и полицай.

Досъдебното производство е образувано при неотложност с оглед на местопроизшествието и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП, съобщава bTV.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на задържания мъж към наказателна отговорност.

Обвинението спрямо него е за това, че днес - на 1 декември, около 04:20 ч. в София, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил по Северната скоростна тангента, с посока на движение от Софийски околовръстен път към бул. „Ботевградско шосе“ и в района на разклона за бул. „Рожен“, нарушил правилата за движение, като не се съобразил със спрял в средна лента с пуснати светлини специализиран лек автомобил и реализирал със същия пътно-транспортно произшествие, като по непредпазливост причинил смъртта на водача на специализирания лек автомобил.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!