Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

Снимка: Булфото

Окръжната прокуратура – Бургас привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа 56-годишния водач на тежкотоварния камион, участвал в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, станала вчера, предава БНТ.

На мъжа е повдигнато обвинение за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на още двама при пътнотранспортното произшествие.

С постановление на наблюдаващия прокурор на обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Предстои Окръжната прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Редактор "Екип на Петел",

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