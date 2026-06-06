Повдигнаха обвинение на жена, взела близо 40 хиляди лева за "разваляне на черни магии"

Пиксабей

Районната прокуратура в Монтана е внесла в съда обвинителен акт срещу Ш.К., която измамила Г.А. с 39 427 лева, като в продължение на няколко години я уверявала, че й разваля черни магии, съобщиха от прокуратурата.

Ш.К. се запознала с пострадалата Г.А. през 2022 година в парк в Монтана. Непознатата се представила като Миладинка от Благоевград и обявила, че е кръстена лично от баба Ванга. Тя дала на Г.А. пликче с билка и заявила, че „Господ я е изпратил, за да й помага“. В следващите години Г.А. изтеглила два потребителски кредита, 19 бързи кредита и дала парите на обвиняемата, освен това и предала златни накити, заложила апартамента си и друга семейна собственост, като получила нотариално заверено пълномощно от съпруга си. Така дала общо 39 427 лева на Ш.К.

Предстои делото да бъде разгледано от съда, пише БТА.

От полицейската дирекция в Монтана припомниха, че в региона имаше бум на измамите в периода 2015-2020 година, като тогава щетите годишно достигаха около 300 000 лева, а имаше случаи на дадени наведнъж около 40 000 лева. След това полицията напечата и разпространи листовки с указания как хората да се пазят от измамници, навсякъде бяха разлепени плакати срещу измамите и в следващите години броят им рязко намаля, но не изчезнаха напълно.

Редактор "Екип на Петел",

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