Повдигнаха обвинение срещу собствениците на заведението в курорта Кран-Монтана

Кадър Youtube

Прокуратурата в швейцарския кантон Валис повдигна обвинения срещу собствениците на заведението в курорта Кран-Монтана, където при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, а 119 бяха ранени, съобщи Швейцарското радио и телевизия, цитирано от БНР. Някои от ранените са с опасност за живота.

Срещу двойката собственици се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост, както и за причиняване на тежки телесни повреди, се казва в съобщение на прокуратурата.

Собствениците на бара са френска двойка. Според изданието „Корс матен“ мъжът е родом от Гизонача в Корсика, а според изданието „Нис матен“ жената произхожда от Лазурния бряг.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем на разследването“, заяви по-рано собственикът, идентифициран като Жак Морети. Той даде тези уверения през изданието „20 минют“. Журналист от изданието посети за кратко Морети в дома му в Ленс, село в съседство на Кран Монтана.

Морети е говорил и пред журналист от изданието „Трибюн дьо Жьонев“, като е уверил, че заведението е било проверявано три пъти за десет години и че „всичко е било направено според нормите“.

Двойката е била разпитана от разследващите, но „в качеството на лица, призовани да дадат сведения“, което означава, че не са били задържани под стража и не са им били повдигнати обвинения, уточни главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пийу, допълва БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!