Повдигнаха обвинение срещу собствениците на заведението в курорта Кран-Монтана

03.01.2026 / 19:48 1

Кадър Youtube

Прокуратурата в швейцарския кантон Валис повдигна обвинения срещу собствениците на заведението в курорта Кран-Монтана, където при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, а 119 бяха ранени, съобщи Швейцарското радио и телевизия, цитирано от БНР. Някои от ранените са с опасност за живота.

Срещу двойката собственици се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост, както и за причиняване на тежки телесни повреди, се казва в съобщение на прокуратурата.

Собствениците на бара са френска двойка. Според изданието „Корс матен“ мъжът е родом от Гизонача в Корсика, а според изданието „Нис матен“ жената произхожда от Лазурния бряг.

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем на разследването“, заяви по-рано собственикът, идентифициран като Жак Морети. Той даде тези уверения през изданието „20 минют“. Журналист от изданието посети за кратко Морети в дома му в Ленс, село в съседство на Кран Монтана.

Морети е говорил и пред журналист от изданието „Трибюн дьо Жьонев“, като е уверил, че заведението е било проверявано три пъти за десет години  и че „всичко е било направено според нормите“.

Двойката е била разпитана от разследващите, но „в качеството на лица, призовани да дадат сведения“, което означава, че не са били задържани под стража и не са им били повдигнати обвинения, уточни главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пийу, допълва БТА.

0
0
kjk (преди 23 минути)
Рейтинг: 168222 | Одобрение: 18382
https://www.youtube.com/watch?v=Ym9M__eksxo

