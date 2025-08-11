Повдигнаха обвинения срещу трима души за саботаж в Балтийско море

Кадър Youtube

Финландската прокуратура повдигна обвинения срещу капитана и първия и втория помощник-капитан на танкера Eagle S за утежнено престъпление и утежнено нарушаване на комуникациите.

Корабът, плаващ под флага на островите Кук се смята, че е повредил захранващия кабел Estlink 2 и четири телекомуникационни кабела между Финландия и Естония, посочва Фокус.

Корабът, който е напуснал руската корабостроителна компания "Уст-Луга“ с товар от нефтопродукти, е заподозрян в прерязване на пет подводни кабела във Финския залив, като е влачил котвата си по морското дъно в продължение на около 90 км. В допълнение към последиците от предотвратяването на използването на кабелите, собствениците на кабелите са понесли общо най-малко 60 милиона евро непосредствени щети само под формата на разходи за ремонт.

Предполага се също, че прекъсването на електропреноса и телекомуникационните кабели с много висок преносен капацитет е причинило сериозен риск за енергоснабдяването и телекомуникациите във Финландия, въпреки че услугите биха могли да бъдат осигурени чрез използване на алтернативни връзки., се посочва в изявление на прокуратурата.

