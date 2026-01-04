Повдигнаха обвинения срещу управителите на бара в Швейцария, където десетки загинаха в пожар

кадър: Нова нюз

Швейцарските прокурори съобщиха, че управителите на бар, където пожар уби 40 души и рани други 119, са обект на криминално разследване.

Френска двойка - посочена от медиите като Жак и Джесика Морети - е заподозряна в непредумишлено убийство, телесна повреда по небрежност и палеж по небрежност, съобщи прокуратурата във Вале, предаде Би Би Си.

Идентифицирани са първите единадесет жертви на опустошителния пожар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, при който загинаха общо 40 души, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Сред идентифицираните са осем млади хора на възраст между 16 и 24 години, които са живели в Швейцария. Италиански медии информираха, че сред загиналите са установени и трима италиански граждани.

Междувременно близките на други изчезнали продължават да очакват информация за съдбата им. Част от ранените също все още не са идентифицирани. Много от пострадалите са с тежки изгаряния и се лекуват в специализирани медицински центрове. По данни на Федералната служба за защита на населението и помощ при бедствия на Германия (BBK) страната е приела за лечение общо единадесет тежко ранени от Швейцария. Засега не се предвиждат нови трансфери, уточниха от службата, предаде БТА.

