Повдигнати са обвинения на един от участниците в катастрофата с боксьора Антъни Джошуа
кадър: Bulgaria ON AIR
Нигерийската полиция съобщи, че шофьорът на превозното средство, участвало в катастрофата, при която беше ранен бившият световен шампион в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа, а двама негови близки приятели загинаха, е обвинен в причиняване на смърт чрез опасно шофиране, пише агенция Reuters.
46-годишният Адении Моболаджи Кайоде се яви днес пред съд в Сагаму във връзка с инцидента на магистралата Лагос-Ибадан, информират от полицейското командване на щата Огун в изявление, видя Спортал.
Reuters не успя веднага да се свърже с Кайоде или с негов законен представител. Той до момента не е коментирал публично случая.
От полицията обясниха, че обвиненията към Кайоде са четири, включително причиняване на смърт при опасно шофиране, а той е задържан под стража до изпълнение на условията по наложената му гаранция от 5 милиона найри (3499 долара). Делото беше отложено за 20 януари.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!