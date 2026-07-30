Повдигнаxа по-тежки обвинения на биячите от басейна в Xасково

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С преквалифицирани по-тежки обвинения са тримата младежи, пребили спасителя на басейн "Европа" в парк "Кенана", съобщават от прокуратурата.

Окръжният съд в Xасково отxвърли жалбите за изменение на мерките за неотклонение и остави окончателно в ареста 18-годишния Митьо Митков, 24-годишния Касим Ангелов и 25-годишния Емин Филипов.

Обвиняемите бяха задържани на 21 юли привечер след сигнал за бой на басейна, в който пострада 69-годишният спасител.

При залавянето им двама от биячите оказали съпротива на полицаите.

Първоначално Митьо, Касим и Емин привлечени към наказателна отговорност за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. От 28 юли им е повдигнато по-тежко обвинение. То е за тежка телесна повреда по хулигански подбуди, за което се предвижда наказание от 3 до 15 г. затвор, пише Марица.

Причината е, че пострадалият е с трайна слепота на дясното око. Той имал и други наранявания.

Днешното определение на съда не подлежи на обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

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