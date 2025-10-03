Повече инспектори ще проверяват качеството на социалните услуги у нас

снимки: АКСУ

С 20 щатни бройки ще се увеличи числеността на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ), след като днес правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това ще позволи да бъде засилен контролът, с който се гарантира, че предоставяните в социалните услуги грижи и условията на живот отговарят на стандартите. Допълнителните места ще бъдат осигурени за сметка на свободни щатни длъжности от Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

По време на парламентарния контрол днес министър Борислав Гуцанов обясни, че до средата на 2026 г. трябва да приключи реновирането на съществуващите 81 дома за стари хора, за да могат те да отговарят на новите стандарти за качество. Ремонтите се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Във връзка с разкриването на нови домове 115 общини са дали предложения за публични сгради, чието предназначение може да бъде променено. В момента служители от АКСУ правят оглед на тези над 200 обекта, като от началото на годината служителите на АКСУ са извършили 700 проверки.

Отнети са 17 лиценза на доставчици, които не изпълняват законодателните изисквания

или дадените предписания. В рамките на кампанията за закриване на нелегалните места

за настаняване на възрастни хора е прекратена дейността на 12 нелегални обекта. За

настанените в тях около 400 души е осигурена качествена грижа.

