Повече от 3 часа продължава заседанието на Съвета за съвместно управление

кадър: БНТ

Съветът за съвместно управление заседава, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, ядосан от шестото място на партията си на изборите в Пазарджик, заговори за преформатиране на правителството и допусна участие на "ДПС - Ново начало" в управлението. Седмица по-късно вече е ясно, че радикално преформатиране няма да има, а една от основните теми на срещата е бюджетът за следващата година.

Повече от три часа продължава срещата между представителите, излъчени от партиите, подкрепящи кабинета в Съвета за съвместно управление. Той започна по неофициална информация в 8.30 ч. тази сутрин. В работата му се включиха премиера Росен Желязков и вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров.

"Не съм част от Съвета за съвместно управление. Ангажирана съм със Закона за образованието.", заяви пред БНТ Йорданка Фандъкова, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС. На въпрос дали ще се стигне до преформатиране на мнозинството, на кабинета или смяна на председателя на парламента, Фандъкова отговори: "Когато приключат, ще ви информират."

Делян Добрев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС също беше лаконичен: "Ще ви кажат колегите, благодаря ви."

