Повече от 3000 мигранти са загинали през тази година в опит да достигнат Испания

Повече от 3000 мигранти са загубили живота си през тази година в опит да достигнат Испания, гласи доклад на испанска неправителствена организация, публикуван днес и цитиран от Франс прес. Броят на загиналите мигранти е спаднал значително в сравнение с минали години поради намалелите опити за достигане до страната по море.

Според организацията за защита на правата на мигрантите "Прекосяваме границите" (Caminando Fronteras) по-голямата част от регистрираните 3090 смъртни случая до 15 декември тази година са настъпили по миграционния маршрут в Атлантическия океан между Африка и Канарските острови, смятан за един от най-опасните в света.

Сред загиналите има 437 деца и 192 жени. Повечето от смъртните случаи са настъпили по море, а само три по суша, посочва БТА.

Докладът на неправителствената организация, който се позовава на свидетелства на семейства на мигранти и на официални статистически данни за спасени лица, потвърждава най-скорошните данни на испанското Министерство на вътрешните работи. Според тези данни броят на нелегалните мигранти е спаднал с 40,4% за периода между 1 януари и 15 декември тази година в сравнение със същия период миналата година, като общо 35 935 мигранти са пристигнали в Испания спрямо миналата година, когато те са били 60 311.

За да обясни намалелия брой на нелегални мигранти в Испания организацията посочва като главна причина стабилното увеличаване на финансирането на трети държави, за да бъдат ограничени миграционните потоци. Прекосяванията на Атлантическия океан от Мавритания, Сенегал, Гамбия и Гвинея се възпрепятстват с увеличаването на граничния контрол.

Испания е една от трите основни страни, заедно с Гърция и Италия, където мигрантите навлизат в Европа.

