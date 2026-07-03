Повече от 400 чуждестранни студенти учат в ТУ - Варна

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Повече от 400 са чуждестранните студенти, които учат в Техническия университет (ТУ) във Варна, съобщиха за БТА от висшето училище. Младежите са основно от Турция, Гърция, Русия, и Украйна. Университетът работи активно и по програма „Еразъм“. По тази линия пристигат за обучение студенти от университети в рамките на Европейския съюз.

През последните години интересът към Техническия университет се увеличава, допълниха от висшето училище. Да учат във Варна пристигат младежи от Молдова, Йордания, Нигерия, Кувейт, Алжир, Египет, Замбия, Ливан, Сирия, Коста Рика. Най-предпочитаните от тях специалности са свързани с морето – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Корабостроене и морска техника“. Интерес чуждестранните студенти проявяват и към компютърните науки. Мнозина отдават предпочитанията си на специалностите „Софтуерни и интернет технологии“, „Киберсигурност“, „Изкуствен интелект“, „Компютърни системи и технологии“. Има и младежи, които се ориентират към обучението по агрономство, индустриален мениджмънт, електроника.

През последните години броят на чуждестранните студенти се увеличи с повече от 50 процента, допълниха от университета. Има сериозно нарастване и в националностите на младежите, които искат да учат във Варна. От висшето училище изтъкнаха, че интересът към него не се дължи на размера на таксите, а на качеството на обучението. В много европейски университети се предлага безплатно обучение за чуждестранни студенти, но нашето предимство са положителните отзвуци, както от студентите, които учат тук, така и от техните семейства и близки, посочиха от ТУ.

Редактор "Екип на Петел",

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