Повече от 80 процента от чуждестранните студенти в МУ-Варна са от държави от Европейския съюз

Снимка: Медицински университет

В Медицинския университет (МУ) във Варна се обучават 2029 чуждестранни младежи, 30 процента от общия брой на студентите, съобщиха от висшето училище. Огромното мнозинство от тях - над 80 на сто, са граждани на държави-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство.

Академичното семейство на МУ-Варна е изключително космополитно. Чуждестранните студенти идват от 52 държави, разположени на четири континента - Европа, Азия, Африка и Северна Америка. Традиционно най-голям е броят на младите хора от Германия, Великобритания, Ирландия и Индия, посочва БТА.

Студентите се обучават в утвърдени, акредитирани програми по две основни регулирани медицински специалности - „Медицина“ и „Дентална медицина“. През последните години университетът се утвърди като водещ международен образователен център, допълниха от висшето училище. Само през последната академична кампания то е посрещнало близо 390 нови първокурсници от чужбина, което показва, че институцията запазва и надгражда лидерските си позиции на международния пазар на образователни услуги.

Финансовият аспект при таксите на обучение и разумният баланс между цена и стандарт на живот в България безспорно са фактор, но те в никакъв случай не са водещи или единствени, посочиха още от университета. Оттам уточниха, че чуждестранните студенти и техните семейства избират МУ-Варна най-вече заради безкомпромисното качество на образованието. От основно значение е и фактът, че дипломите, които получават младите лекари, са признати във всички страни от ЕС и Европейското икономическо пространство.

За студентите е от значение и това, че университетът разполага с високотехнологични учебни бази, симулационни центрове и университетски болници с апаратура на световно ниво. Те оценяват високо и възможността за ранен достъп до реална клинична практика и работа с пациенти. Не на последно място за студентите има значение това, че живеят в мултикултурна и сигурна среда, тъй като градът предлага отлични условия за живот и адаптацията на младите хора е лесна и приятна.

Редактор "Екип на Петел",

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