Повече от 800 горски пожара бушуват в Канада

Снимка Пиксабей

В Канада бушуват над 800 горски пожара, като предупреждения за качеството на въздуха вече са издадени и за няколко щата в САЩ, съобщи Би Би Си.

Качеството на въздуха в големи части от северните щати Мичиган и Минесота се оценява като "опасно" според програмата "Индекс за качеството на въздуха" на САЩ, като на хората се препоръчва да останат на закрито.

Предупрежденията обхващат северната част на Средния Запад, региона на Големите езера и се простират до североизточната част на страната, съобщи днес Националната метеорологична служба на САЩ в своя актуализиран доклад, съобщи БТА.

В момента в Канада са активни 858 пожара, включително 30 нови пожара, възникнали днес, според Канадската информационна система за горски пожари.

Към днешна дата 113 от тях са били категоризирани като извън контрол, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Досега са изгорели 2,384 милиона хектара гори.

"В отговор на сериозната заплаха от горски пожари в северната част на Онтарио, провинцията отправи официално искане за помощ към правителството на Канада, за да бъде готова да ускори разгръщането на федерални ресурси в подкрепа на евакуациите“, написа в Екс министърката по реакцията на извънредни ситуации на Онтарио Джил Дънлоп. Тя посочи, че поисканата помощ включва разгръщане на канадските въоръжени сили.

Канадският премиер Марк Карни каза в предварително подготвено изявление, че федералното правителство поддържа тясна връзка с провинциалните и общинските власти и ще предостави допълнителна помощ, ако се наложи.

Ситуацията с горските пожари се е влошила значително през последните три седмици в цялата страна, и особено в северозападната част на Онтарио“, заяви снощи Карни.

"Хиляди хора бяха принудени да се евакуират, без да знаят дали домовете им няма да изгорят", допълни канадският премиер.

Голямата група пожари, засягащи северозападните райони на провинция Онтарио, е причината за гъстите димни стълбове и влошеното качество на въздуха в Тъндър Бей и Торонто, като по-ниските концентрации на дим във високите слоеве на атмосферата се носят над Големите езера и над Ню Йорк, което вероятно ще доведе до мъгли и оцветени в червено изгреви и залези.

В западните райони на щата Ню Йорк качеството на въздуха днес бе обявено за "много вредно за здравето", докато в град Ню Йорк то бе обявено за "вредно за здравето".

В Онтарио през следващите няколко дни ще има доста разпространени гръмотевични бури, но дъждът може да не е достатъчен, за да доведе до значителна промяна.

Северозападните ветрове ще продължат да отнасят дима към северните щати на САЩ до края на тази седмица и през уикенда, което поражда опасения, че димът ще се пренесе в Ню Джърси, където в неделя ще се състои финалът на Световното първенство.

Промяната в посоката на вятъра означава, че димът ще бъде отнесен към Квебек, като качеството на въздуха по на юг в САЩ ще се подобри, отбелязва Би Би Си.

Редактор "Екип на Петел",

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