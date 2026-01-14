Повече от 8000 деца останаха извън детските градини в София

Редактор: Недко Петров

Над 8000 деца са останали извън детските градини в София. Данните изнесе Оля Малинова и даде повод на Яна Донева да отбележи, че това може и да с 2000 по-малко от миналата година, но пак буди тревога.

Критичните квартали в столицата са „Витоша“, „Младост“, „Триадица“, „Красно село“, Студентски, „Лозенец“ и “Овча купел“. В тях са 70% от тези липсващи в забавачниците деца.

Това е ужасно. Аз изживях същото с моя син някога. Не ме питайте какво съм правила, за да мога да плащам частната детска градина, в която трябваше да ходи, за да мога и аз да върша работа. Защото аз на седмия месец, след като родих, се върнах в театъра и на снимки, призна в „Преди обед“ гост коментаторът Силвия Петкова.

Беше ми много натоварено, майка ми работи, Слава богу, да ми е жива и здрава. Но има и родители, които нямат тази подкрепа. На тази статистика трябва да се казва: да са живи и здрави бабите, допълни актрисата.

Според Малинова проблемът е в остарялата система, в която медицински работници се грижат за децата. Оля е на мнение, че това трябва да правят педагози.

Всъщност там има една голяма дупка, която прави немодернизирана тази цялата система. Защото ние сме една от последните държави в Европейския съюз, където медицински сестри гледат децата, а не педагози, които могат и да ги възпитават, допълни водещата.

