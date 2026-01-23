Повече от признание: седми път Top Employer

Какво стои зад отличието Top Employer: осем от най-важните области, по които се оценяват работодателите

Когато една компания попадне в призовата тройка на работодателите в страната, въпросът не е само с какво е спечелила, но и какво стои зад този резултат. За седма поредна година работодателските практики на Лидл България бяха отличени от Top Employers Institute – международна организация, която оценява не имиджа, а реалните процеси по управление на хора. Зад сертификата стои детайлен независим одит, който разглежда 20 ключови области. В осем от тях Лидл България има максимален резултат: оценка от 100%. Какво стои зад тези числа и кои са темите?

1. Стратегия за управление на хора

Една от областите с максимална оценка е стратегията за управление на хора – показател, който измерва дали организацията има ясна и последователна стратегия за служителите си , която е в синхрон с бизнес целите и превръща корпоративните приоритети в реални действия. В основата на отличието за Lidl стои философията, че компанията расте, когато хората в нея растат – чрез системни инвестиции в знания, умения и възможности за развитие, които осигуряват стабилност за служителите и устойчивост за бизнеса.

2. Лидерство: да водиш и вдъхновяваш на практика

Оценката в тази категория измерва способността на лидерите да развиват таланти , създават доверие и да изграждат приобщаваща култура . Тя идва на фона на целенасочени програми за развитие на мениджърите, сред които Академия Lidl-ство и програмата LiDER за ръководни кадри в магазините, през които са преминали стотици ръководители. Фокусът не е върху титлите, а върху умението на мениджърските екипи от всички нива да ръководят хора и да вземат решения, изграждайки доверие и подкрепяща среда.

3. Организация и управление на промяната

В динамичен сектор като ритейла способността да управляваш промяната е решаваща за успеха. Тук оценката отчита доколко процесите са ясни, предвидими и устойчиви , така че да се вписват естествено в ритъма на работа. Отличен пример е процесът по преминаване към на еврото, за който Лидл България започва стратегическа подготовка още през 2022 г. и инвестира стотици часове в обучение за над 350 служители, пренастройване на над 80 вида системи, така че днес процесите в магазините да се случват гладко за служители и клиенти.

4. Работодателска марка: когато репутацията стъпва на реалността

Работодателската марка не е просто имидж. Тя не се гради с кампании, а с ежедневни практики – от първия работен ден и първото обучение до възможностите за развитие и дългосрочна реализация в компанията и благосъстоянието на нейните служители. Тук оценката измерва реалното преживяване на служителите , а максималният резултат показва съвпадение между това, което Lidl заявява, и това, което хората получават.

5. Представяне: когато приносът ти се цени

Това е е още една категория с максимална за рите йлъра оценка, която обхваща начина, по който организациите управляват целите, обратната връзка и развитието на хората си, така че и ндивидуалният им принос да е видим, оценен и свързан с по-голямата картина. В Лидл България това означава ясни очаквания, измерими цели и регулярни разговори за представянето, които не се свеждат до формална оценка, а са инструмент за развитие, мотивация и устойчиви резултати.

6. Обучение: умения за работа и за живот

Категорията „Обучение“ оценява интегрирания подход към учене през целия живот , включително развитие на професионални и лични умения. Освен редица професионални програми, компанията развива и инициативата „Уменията на 21 век“ , която започва като серия вътрешни обучения и прераства в популярен видеокаст в YouTube с над милион и половина гледания. Включва теми като изкуствен интелект, финансова грамотност, медийна култура и нагласа за растеж – въпроси, които рядко присъстват в стандартните корпоративни обучения, но имат пряко отражение върху качеството на живот. Лидл България продължава да развива и инициативи като Career Up , насоче ни към ученици, младежи и родители, както и младежки програми за приобщаване на поколението Z на пазара на труда.

7. Етичност и почтеност: правила, които важат за всички

Максималният резултат в тази категория означава, че етичността и почтеността на компанията не са просто заявени ценности, а стандарт, който се прилага еднакво към служители, клиенти и партньори. При Лидл България това означава последователност във всичко – от справедливи възнаграждения и прозрачни вътрешни процеси, през стабилни и коректни цени за партньорите и клиентите, до отговорни партньорства и дългосрочна грижа за обществото и околната среда. Ясен израз на този подход е и програмата „Ти и Lidl“ – най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, която обединява усилията на компанията в подкрепа на хората, устойчивото развитие и местните общности. Служителите в компанията също продължават тази линия на добротворчество, насърчени с финансов грант от компанията в подкрепа на важните за тях каузи в рамките на вътрешната инициатива “teamlidl за нашето утре”. Отговорност и принос, в които корпоративните ценности се покриват изцяло от личните.

8. Организационни ценности и цел

Последната от осемте области в известен смисъл обобщава всичко останало: доколко ценностите не са просто думи, а реалност. Резултатността, уважението, доверието, земността и сплотеността са принципи, които одитът разпознава в реалните процеси и практики. Те са реален ориентир за решенията и ежедневната работа на Лидл България и се припознават от служителите на компанията.

Още важни постижения

Освен максималните оценки в тези осем области, Лидл България отчита и съществен напредък в теми като възнаграждения и признание, работна среда и въвеждащо обучение. Компанията се представя значително над средното ниво на останалите сертифицирани работодатели в страната по показатели като благополучие , многообразие и приобщаване , както и стратегия за управление на хората.

Сертификатът Top Employer се присъжда на Лидл България за седми пореден път, но получаването му не се разглежда като крайна цел, а като потвърждение за вярна посока и стабилна основа, върху която се гради следващото ниво на развитие. “ Защото Lidl расте, когато и хората в него растат”, споделя Катерина Шопова, HR директор и ресорен управител.

*публикация