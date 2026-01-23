Повече са водолюбивите птици у нас

Снимка: Българско дружество за защита на птиците, И. Матеева

Юбилейното 50-то издание на преброяването на зимуващите птици в България, което се проведе от 15 до 18 януари в цялата стана, приключи успешно. В рамките на 4 дни, 45 екипа от експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени организации, успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 300 влажни зони у нас.

Традиционно основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие, както и в някои големи вътрешни язовири. Сравнително малко бяха птиците и числеността им по Дунав, тъй като по време на преброяването реката беше с високо ниво и на много места липсваха т. нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Поради по-студеното време, особено в Северна България, голяма част от малките язовири и рибарници бяха замръзнали изцяло.

Установената численост на зимуващите водолюбиви видове птици, при обобщени резултати от над 95% от водоемите, е по-висока спрямо данните от миналогодишното преброяване – 99 вида с обща численост 326 982 индивида. За сравнение през миналата година са били регистрирани 90 вида с обща численост от 249 958 индивида. Числеността е по-висока и спрямо данните от 2024 г. (97 вида с обща численост от 280 956 индивида), 2023 г. (88 вида с обща численост 206 239 индивида) и 2022 г. (90 вида с обща численост 206 688 индивида). Все пак тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди. Например през 1999 и 2000 г. са регистрирани съответно 404 410 и 652 418 зимуващи водолюбиви птици.

И тази година се запази тенденцията за ниска численост на зимуващите диви гъски в страната. Екипите успяха да наблюдават и преброят общо 16 198 големи белочели, 171 сиви гъски и 184 индивида от световно застрашената червеногуша гъска. Ненадминат остава броят им през 2013 г., когато бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

Както при предишни години, и при това преброяване трите най-многочислени наблюдавани водолюбиви вида птици са: обикновената лиска (62 825 инд.), зеленоглавата патица (59 562 инд.) и големият корморан (49 516 инд.).

От световно застрашените видове са установени 8852 кафявоглави потапници, 3 кадифени потапници в морето близо до Китен, 1835 тръноопашати потапници в Бургаското езеро и 1 индивид в Защитена местност „Ятата“, 3 ушати гмуреца (2 индивида в морето при Приморско и 1 – в язовир Розов кладенец) и 1998 средиземноморски буревестника по Северното и Южното Черноморско крайбрежие. Сред интересните наблюдения са още и: планинска потапница в морето при Приморско, белобуза гъска при язовир Абланица, черна гъска при Аркутино, 21 079 фиша, 88 белооки потапници, 9 големи водни бика, 155 звънарки, 10 големи брегобегачи, 1490 неми, 603 пойни и 211 тундрови лебеда, 387 черногуши и 5 червеногуши гмуркача, 2 сиви жерава до Алдомировското блато, 56 морски орли, 52 големи черноглави чайки в района на Бургас, 1 голяма черногърба чайка в язовир Тръстиково, 2 пъстроопашати крайбрежни бекаса при Поморийско езеро, 1 траурна потапница в морето при Резово, 23 големи, 107 средни (2 индивида по река Дунав при Долни Вадин) и 161 малки ниреца, 88 големи свиреца, 791 къдроглави и 6 розови пеликана, 18 693 малки и 376 качулати корморана, 1776 розови фламинго, 182 червени и 4380 бели ангъча, 2346 големи, 9 червеноврати и 2256 черноврати гмуреца, 84 саблеклюна, 68 черни щъркела, 3895 големи бели чапли.

Освен това бяха наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас – 1 речна рибарка в морето при Черноморец, 6 малки бели чапли в Пловдивско и Бургаско, 32 нощни чапли (30 индивида в Бургас и 2 индивида в блатата при Долни Богров), 6 бели лопатарки, 3 бели щъркела и, 2 летни бърнета при река Марица в Пловдив и др.

Радващ е фактът, че тази година почти всички екипи използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждането на данните, благодарение на което бяха събрани близо 9300 записа и което спомогна за бързото обобщаване на огромното количество данни.

