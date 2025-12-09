Повече слънце във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно облачно. Временни разкъсвания на облачността се очаква над крайните западни и южни райони от нашата страна.

Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 3°С и 4°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана, и крайните североизточни райони — до минус 2°–0°С. По-топло ще се задържи в западната част от Горнотракийската низина - до 7-9°С, допълва meteobalkans.com.

През деня във вторник, над цялата страна времето ще бъде предимно облачно. Временни разкъсвания на облачността ще има над Западна, Централна и Северозападна България. Максималните температури ще бъдат между 7-9°С, над почти цялата страна и доста по-топло до 11°-13°С в района на Сандански и Тракия. По-хладно ще се задържи в Лудогорието - до 5°С-8°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад.

Времето в София

През нощта срещу вторник времето ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са между 1°С и 3°С. През деня във вторник и с разкъсвания на облачността. Максималните температури ще достигнат до 7-9 °С. Ще духа слаб северозападен вятър.

Времето в планините

Времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, на 2000 метра – около минус 1°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно или с мъгла. През деня времето ще е предимно облачно. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 11°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето на полуострова, постепенно ще се стабилизира.

