Повечето борсови индекси в Европа приключиха сесиите с повишения

Предимно с повишения приключи търговията на водещите европейски фондови пазари. По-големият от очакваното икономически растеж на еврозоната през второто тримесечие подобри инвеститорските настроения, докато редица големи европейски компании отчетоха ръст на печалбата си, съобщи БТА.

Във Франкфурт DAX нарасна 0,6 на сто до 25 612,03 пункта.

Парижкият CAC 40 прибави 0,92 на сто до 8485,64 пункта.

Лондонският FTSE 100 обаче намаля с 0,1 на сто до 10 897,27 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 е нагоре с 0,77 на сто до ниво 649,95 пункта.

Решението на Управлението за федерален резерв да запази основната си лихва, обявено след заседанието снощи на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC), беше взето с разногласие – трима членове на комитета гласуваха за вдигане на ставката. Това доведе до очаквания сред инвеститорите, че се задава нов цикъл на повишаване на лихвите.

Междувременно данни на компанията оператор на борсовата платформа в британската столица „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group -LSEG) и Системата за прогнози на институционалните брокери (I/B/E/S - Institutional Brokers' Estimate System) показаха, че очакваните пeчалби от някои от най-големите европейски публични дружества са се повишили, като през второто тримесечие ръстът на печалбите им е достигнал средно 20,8 на сто на годишна база.

Значителното увеличение на печалбите се отчита най-вече при енергийните компании, според данните. Без да се взема превдив енергийният сектор, прогнозираният общ темп на растеж на печалбите на останалите компании от индекса STOXX 600 е 10,3 на сто.

Сред отчелите днес увеличения на печалбата европейски компании бяха „Ка Ел Ем“ (KLM), „Ени“ (Еni), „Прада“ (Prada), „Ферари“ (Ferrair), „Шел“ (Shell) и др.

Редактор "Екип на Петел",

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