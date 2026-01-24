Повечето млади шофьори у нас нямат достатъчно опит и практика да карат в зимни условия

Булфото

Голяма част от младите шофьори у нас нямат достатъчно опит и практика да карат в зимни условия. Това показват наблюденията на експерти в автомобилния бранш. На този фон само в Благоевград през последните дни са станали две транспортни произшествия с млади водачи, като причините, освен високата скорост и заледените пътища, са и липсата на опит зад волана.

Симона шофира от близо 3 години, предимно в района на Благоевград, където живее. През зимния сезон обаче се качва на автомобила си по-рядко. Причините – липсата на достатъчно опит и повече рискове на пътя.

„Аз съм от тези водачи с малко опит и за момента ми се е случвало да карам само в тези метеорологични условия извън града. Притеснява ме студът, най-вече при заледяване – как да се овладее колата, може би по-скоро…“, каза пред БНТ Симона Пателиотис.

Повечето млади водачи, които нямат добра подготовка за шофиране в зимни условия, са изкарали шофьорския си курс през лятото, казват експерти.

„Нещо, което мога да потвърдя със сигурност, е, че тези водачи, които са карали курсовете си за шофьори през лятото, няма да имат същия опит и същото усещане към пътя като шофьорите през зимата.“, посочва Георги Бързаков, автомобилен експерт и автоинструктор.

„На теория много неща са описани и се говорят, но на практика мисля, че е друго.“, каза Симона Пателиотис.

Специалистите съветват, ако младите водачи не са уверени да шофират през зимата, да пътуват с придружител с опит зад волана. А ако все пак са сами – да бъдат особено внимателни.

„Бих посъветвал да карат малко по-бавничко, да бъдат внимателни, особено когато видят, че пътят пред тях е влажен или има черен лед.“, съветва автомобилният експерт Георги Бързаков.

Сред най-честите пропуски на шофьорите са недостатъчната дистанция, рисковите изпреварвания и пътуването с почти празен резервоар. Достатъчното гориво е много важно, ако се попадне в задръстване на пътя или се наложи да се чака помощ, напомнят експерти по пътна безопасност.

