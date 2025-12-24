Повечето руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г.

Снимка Пиксабей

Мнозинството от руснаците очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г., сочат данните на държавната социологическа агенция ВЦИОМ, цитирана от Ройтерс, предава БНР.

Агенцията определя информацията като знак, че Кремъл може да тества обществената реакция към евентуално мирно споразумение на фона на засилващите се дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. По време на годишната презентация на агенцията заместник-ръководителят на ВЦИОМ Михаил Мамонов заяви, че 70% от 1600-те анкетирани смятат, че 2026-а ще е по-успешна за Русия в сравнение с настоящата, а за 55% тази надежда е свързана с възможен край на това, което Русия определя като специална военна операция в Украйна.

В предишните си годишни допитвания ВЦИОМ подчертаваше консолидирането на руското общество около президента Владимир Путин и неговите военни цели в Украйна, но не посочваше данни за дела на населението, което очаква край на войната.

Около две трети от руснаците подкрепят мирни преговори, което е най-високият дял от началото на войната, сочат данни на независимата социологическа агенция "Левада", която по време на конфликта беше обявена за чуждестранен агент съгласно руското законодателство.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!