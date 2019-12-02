Повериха Левски - Черно море на Николай Йорданов

Снимка: Sportal.bg

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за осминафиналите в турнира за Купата на България. Двубоят Левски - Черно море е поверен на Николай Йорданов, който вчера ръководи ЦСКА-София - Лудогорец, съобщиха от БФС.

Срещата между Арда и ЦСКА-София е поверена на Ивайло Стоянов.



Ето всички назначения:



3 Дек 2019 г. Вторник 14:30 ч.

ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948 (София)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

СН: Милко Петков Николов



3 Дек 2019 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК Славия (Сф) - ПФК Ботев (Пловдив)

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов

СН: Ичко Лозев Лозев



4 Дек 2019 г. Сряда 13:30 ч.

ПФК Септември (София) - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Николов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Кирил Манолов Лозанов



4 Дек 2019 г. Сряда 15:00 ч.

ФК Ботев Гълъбово - ФК Витоша (Бистрица)

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Генов Нарлев



4 Дек 2019 г. Сряда 16:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Кариана (Ерден)

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Николай Георгиев Ангелов



4 Дек 2019 г. Сряда 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Валентин Желев Добрев



5 Дек 2019 г. Четвъртък 13:30 ч.

ФК Арда - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Константин Делов Писков



5 Дек 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.

ПФК Локомотив Пловдив - ФК Литекс (Ловеч)

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Николай Тодоров Петров

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