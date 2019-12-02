Повериха Левски - Черно море на Николай Йорданов
Снимка: Sportal.bg
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за осминафиналите в турнира за Купата на България. Двубоят Левски - Черно море е поверен на Николай Йорданов, който вчера ръководи ЦСКА-София - Лудогорец, съобщиха от БФС.
Срещата между Арда и ЦСКА-София е поверена на Ивайло Стоянов.
Ето всички назначения:
3 Дек 2019 г. Вторник 14:30 ч.
ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Милко Петков Николов
3 Дек 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Славия (Сф) - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Ичко Лозев Лозев
4 Дек 2019 г. Сряда 13:30 ч.
ПФК Септември (София) - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Николов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Кирил Манолов Лозанов
4 Дек 2019 г. Сряда 15:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Генов Нарлев
4 Дек 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Николай Георгиев Ангелов
4 Дек 2019 г. Сряда 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Валентин Желев Добрев
5 Дек 2019 г. Четвъртък 13:30 ч.
ФК Арда - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Константин Делов Писков
5 Дек 2019 г. Четвъртък 17:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив - ФК Литекс (Ловеч)
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Николай Тодоров Петров
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