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Повериха дербито на Варна на Радослав Гидженов

18.10.2022 / 19:25 0

Снимка Pexels

Радослав Гидженов ще ръководи съботния мач Спартак – Черно море във Варна, става ясно след публикуване на съдийските наряди в сайта на БФС.

Негови помощници ще бъдат Георги Любомиров и Георги Стамболджиев, четвърти съдия ще е Валентин Железов, а съдийски наблюдател – Кольо Данев. Георги Димитров ще отговаря за ВАР, а Иво Колев ще е АВАР.

21 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
22 октомври 2022 г., събота, 15:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
22 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
22 октомври 2022 г., събота, 19:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
23 октомври 2022 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
23 октомври 2022 г., неделя, 19:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
24 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Септември Сф
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
24 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Георги Крумов Виделов     

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