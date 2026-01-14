Повишение на температурите в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда от запад-северозапад започналото увеличение на облачността ще продължи и през нощта. Очакват се валежи от дъжд и сняг в Северна България, като ще има условия за поледици в Централна Северна България и в крайните североизточни райони.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и минус 3°. По-ниски ще са температурите в Задбалканските котловини и по-високите полета на Югозападна България, както и в крайните североизточни райони – до минус 9–12°С. В Рила и Пирин ще бъде още по-студено – до минус 20°С. Най-топло ще е в районите на Пловдив и Видин – до плюс 2–3°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в сряда облачността ще бъде разкъсана, като по-значителна ще остане над Централна и Североизточна България, където ще се образува и мъгла. Вятърът ще се ориентира от югозапад, като ще започне и повишение на температурите. Максималните температури ще бъдат между плюс 4° и плюс 8° в почти цялата страна, но в Североизточна България и в районите с мъгла на места ще останат до минус 4°С.

Времето в София

През нощта срещу сряда от северозапад облачността ще се разкъса до ясно време. Ще духа слаб западен вятър. Минималната температура ще бъде около минус 5°. През деня ще бъде слънчево до обяд, а след обяд от запад облачността ще се увеличи. Максималните температури ще са между плюс 3° и плюс 4°С.

Времето в планините

Облачността ще бъде променлива, с валежи от сняг в Централна Стара планина. В планинските райони на Югозападна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа северозападен вятър, като в Централна Стара планина ще бъде силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, а на 2000 метра – около минус 10°. Минималните температури по върховете над 2000 метра ще бъдат около минус 15 до минус 20°С.

Времето по Черноморието

Облачността ще бъде разкъсана. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще са между 2° и 4° по Северното Черноморие и между 7° и 9° по Южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

Времето постепенно ще се стабилизира и валежите ще спрат на целия полуостров, но ще остане студено.

