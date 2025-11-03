Повишило се е нивото на язовир „Тича“

Кадър Ютуб

139,774 млн. куб. м е общият наличен обем на яз. „Тича“ в началото на ноември. За месец нивото на водата в язовира се е покачило с над 3,4 млн. кубика.

Това показват данните на Министерството на околната среда и водите в месечния бюлетин за използване на водата от язовирите.

Наличният полезен обем в първите дни на този месец е 99,774 млн. куб. м, докато преди месец е бил 96,315 млн. куб. м.

През ноември водата от язовира ще се използва за питейно-битово снабдяване и за екологично равновесие на р. Камчия се посочва в бюлетина на МОСВ.

Шумен и Велики Преслав ще се разходват 2,300 млн. куб. м, а за Търговище – 0,730 млн. куб. м.

0,5 млн. куб. м вода ще са за екологичното равновесие на река Камчия.

