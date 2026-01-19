Повреда в подвижния състав - вероятна причина за жп катастрофата в Испания

стопкадър: Ютуб

Най-малко 39 са загиналите във влаковата катастрофа в Испания. Представители на властите предупредиха, че броят на жертвите може да продължи да се увеличава.

По последни данни 48 души са настанени в болници в провинция Кордоба. 11 от тях са в интензивно отделение. Сред хоспитализираните има пет деца, едно от тях е в тежко състояние, съобщи регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, предаде БНР.

Президентът на Renfe, Алваро Фернандес Ередиа, изключи човешка грешка като причина за катастрофата:

"Това се случва на прав участък от релсите, където скоростта е ограничена до 250 км/ч. Единият влак се е движил с 205 км/ч, а другият с 210 км/ч, така че не може да се говори за превишена скорост.

Пред Радио Кадена Фернандес допълни, че линията е оборудвана със система за безопасност, която предотвратява човешка грешка. Според него първоначалните възможни обяснения са повреда в подвижния състав или инфраструктурата.

От частната компания Iryo, чийто високоскоростен влак излезе от релсите и удари другата композиция, излязоха с официално изявление. В него те посочват, че влакът е произведен през 2022 година, а последната проверка е направена на 15 януари тази година.

Първоинстанционният съд в град Монторо, провинция Кордоба ще поеме разследването на катастрофата, съобщиха от Висшия съд на Андалусия.

Рано тази сутрин на мястото на инцидента пристигна министърът на транспорта Оскар Пуенте. В мрежата "Х" той написа, че броят на жертвите е достигнал 39 и не е окончателен. Към Адамус пътува и премиерът Педро Санчес, който отмени участието в Световния икономически форум в Давос.

