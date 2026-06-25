Повторение на катастрофата на "Тракия": Камион скъса мантинелата и удари кола на „Струма”

Стопкадър Фейсбук, "Катастрофи в София", Нова Тв

Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала "Струма". Катастрофата станала до Суходол, при разклона за Бучино. По неофициални данни превозното средство спукало гума и преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите.

Катастрофата станала малко след 13 ч. Бяха публикувани видеа във Facebook групата "Катастрофи в София". В района се е образувала тапа, пише nova.bg.

Движението при км 4 на АМ "Струма", в посока София, е временно ограничено. Трафикът към Перник се осъществява в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили е от пътен възел "Даскалово" – Владая – София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!