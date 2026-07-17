Появи се фалшив профил на Асен Симеонов: Пуска заплахи за детето

Кадър Тик Ток

Почитател на похитителя на малката Наталия е направил профил в TikTok сякаш е истинския Асен Симеонов и плаши хората. Той е сложил профилна снимка на издирвания 40-годишен мъж и е качил вече 6 клипа само за момиченцето. „Когато малкото л*но те дразни ужасно много, но не знае, че имаш шизофрения и гласовете ми казват да я убия на място“, пише на едно от видеата на мнимия Асен. Под него има няколко коментара да върне веднага детето, но той не отговаря.

За сметка на това се включи под пост на „Телеграф“ за престъплението, в което пише плашещи неща. Детето липсва от повече от две седмици, като следите на двамата се губят.

Първото видео на мнимия похитител е с неговата снимка с колелото, с която го издирват. Текстът гласи: „На много неща ме е научил животът, но не ги помня“.

Сред тях е „първото убийство“, първата целувка, първото държане за ръце. Прави впечатление, че имитаторът е полуграмотен и предпочита да пише на латиница. В друго видео е сложил изрязаната снимка на Наталия от плаката на МВР, с който я издирват, и е написал отгоре: „Можеше да не се стигне дотук, ако всички ме бяхте послушали“.

Единственото видео, под което мнимият имитатор пише коментари, е това на „Телеграф“ за случая с отвличането.

В един от постовете иска да спрат коментарите. Фенът на Асен отговаря и под думи на момиче, което пише дано момичето да е живо и здраво, а той отвръща „имаме проблем“. Под друг, в който се твърди, че вероятно е продал детето, отговаря: „Не съм я продал“. На въпрос на „Телеграф“ защо човекът имитира престъпник, отвлякъл 11-годишно дете, мнимият Асен не отговаря.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!