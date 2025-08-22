Появи се верига конкурент на Лидл, Билла и Кауфланд в България

Кадър ДАР

Столичната верига ДАР се е договорила да придобие конкурента си "345", като се чака одобрение от КЗК, предава Капитал.

След сделката, ако се съди по съвкупните обороти на двете фирми, ще има нов играч с около 95 млн. лв. оборот.

Пазарът е доминиран от германски гиганти с международно присъствие - "Кауфланд", "Лидл", "Билла" и "Метро".

