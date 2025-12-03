Появиха се кадри от инцидента с обърнатата по таван кола на баира за Галата

кадър: Dimitar Chehlarov, Виждам те -Кат Варна

Сериозен инцидент тази вечер във Варна.

Кола се обърна по таван на баира за Галата.

Пътят е все още в ремонт, след като крайният срок за завършването му се отложи за пореден път.

От видео става ясно, че автомобилът е минал покрай чакъл от изкопни работи, който е бил оставен необезопасен,

В района липсва и маркировка, тъй като все още няма предположения, кога ще бъде нанесен последния слой асфалт.

"Ако не го оправят най - накрая тоя път и да сложат маркировка, тази зима ще се изтрепем", коментират хора от квартала.

По информация на ОД на МВР - Варна сигналът е подаден от самия шофьор в 17,17 ч. Малко след това на мястото на инцидента са дошли полиция, пожарна и линейка.

71-годишният варненец е пътувал с колата си към квартал "Галата". На завой обаче губи контрол над возилото и се преобръща.

