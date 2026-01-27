Появиха се нови открития за Европа - ледената луна на Юпитер

Снимка Pixabay

Европа - ледената луна на Юпитер, вероятно захранва по неизвестен досега начин огромния океан под повърхността си със съставките, необходими за живот, според ново изследване.

Европа е една от десетките луни, орбитиращи около Юпитер, и отдавна интригува учените като едно от най-обещаващите места в Слънчевата система за търсене на извънземен живот заради огромния океан под замръзналата ѝ и напукана повърхност. Според учените той може да съдържа два пъти повече солена вода, отколкото всички океани на Земята, взети заедно, допълва БНТ.

За разлика от Земята обаче океанът на Европа е лишен от кислород и е изолиран от слънчевата светлина, което изключва фотосинтезата и налага всеки потенциален живот да разчита на химична енергия. Ключовият въпрос, който досега оставаше без отговор, е как съставките за тази енергия - като поддържащите живота окислители, създадени на повърхността на луната от интензивната радиация от Юпитер, могат да бъдат транспортирани през дебелата ледена кора на Европа до океана под повърхността.

Настоящото изследване на учени от Вашингтонския университет предполага, че отговорът може да се крие в бавен, но устойчив геоложки процес, който кара части от леда на повърхността на Европа да потъват, пренасяйки тези химикали надолу.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!