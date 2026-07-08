Пожар бушува край „Самарското знаме“ в Стара Загора

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Горят сухи треви и храсти в бивша черешова градина, северно от Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“ („Самарското знаме“). Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

На място работят шест екипа на пожарната. Към момента няма опасност за жителите на района. Не се наблюдава задимяване в близост до железопътната линия и околовръстния път, а екипите продължават работата си по локализирането на огнището, предаде БТА.

Служителите на пожарната са реагирал на сигнали за пожари в няколко общини в Старозагорско през изминалото денонощие, съобщиха по-рано днес от ОД на МВР в Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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