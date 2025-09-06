Пожар бушува край Сопот

Снимка Булфото

Огнен ад до наш град.

Голям пожар край Сопот. Вече близо четири часа 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря се борят със стихията. Пожарът е тръгнал от сухи треви, но заради вятъра бързо се разрастна и обхвана дървета, храсти, стърнища и лозя.

Няма опасност за хората към момента.

В близост се намира Пречиствателната станция на Община Сопот, пише cross.bg.

