Пожар бушува край Сопот
Снимка Булфото
Огнен ад до наш град.
Голям пожар край Сопот. Вече близо четири часа 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря се борят със стихията. Пожарът е тръгнал от сухи треви, но заради вятъра бързо се разрастна и обхвана дървета, храсти, стърнища и лозя.
Няма опасност за хората към момента.
В близост се намира Пречиствателната станция на Община Сопот, пише cross.bg.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!