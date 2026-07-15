Пожар бушува край пътя Асеновград – Кърджали, движението е ограничено
Булфото, илюстративна
Пожар избухна в сухи треви и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград – Кърджали. Сигналът е подаден малко след 12 часа днес.
На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участъка е ограничено.
Към момента няма опасност огънят да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив, предаде БНТ.
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