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Пожар бушува край пътя Асеновград – Кърджали, движението е ограничено

15.07.2026 / 13:08 0

Булфото, илюстративна

Пожар избухна в сухи треви и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград – Кърджали. Сигналът е подаден малко след 12 часа днес.

На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участъка е ограничено.

Към момента няма опасност огънят да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив, предаде БНТ.

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