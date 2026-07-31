Пожар бушува в Национален парк "Пирин"

Снимка Национален парк "Пирин"

Пожар избухна в района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“, на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък вечерта.

Веднага след получаването му към мястото са насочени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, към които се присъединяват екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград, както и планински спасители от отряда в Сандански, пише nova.bg.

В гасенето се включва и хеликоптер на „Гранична полиция”, който доставил вода и противопожарен инвентар до труднодостъпния район. Машината е извършила сложна маневра, като достига до изключително стръмен и труднодостъпен планински ръб, за да бъдат безопасно разтоварени необходимите материали.

Гасенето било изключително затруднено заради пресечения терен и голямата денивелация в района, които правят достъпа до огнището труден и създават сериозни рискове за участниците в операцията.

След продължилата през цялата нощ борба с пламъците пожарът вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат противопожарни просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището.

От Национален парк „Пирин“ подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви.

Допълнителна информация за причините за възникването на пожара и засегнатата площ ще бъде предоставена след приключване на операцията.

Редактор "Екип на Петел",

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