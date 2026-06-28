Пожар бушува в ресторант край жп гара София Север

Снимка Булфото

Читател на Блиц сигнализира за пожар, избухнал в ресторант в близост до жп гара София Север.

По първоначална информация огънят е тръгнал от покривната конструкция на сградата. На място се вижда силно задимяване, като покривът продължава да гори, а гъст дим се издига над района.

На място вече има екипи на пожарната, които се борят с пламъците и се опитват да овладеят ситуацията.

Към момента няма информация за пострадали хора. Щетите изглеждат сериозни, но не се съобщава за пълно унищожаване на сградата.

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени.

Разследването тепърва предстои, след като огънят бъде напълно овладян.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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