Булфото

Пожар бушува в старата част на Велико Търново. По данни на полицията в старата столица в района има задимена къща, като все още няма информация дали стихията е сериозна.



Очевидци разказват, че на мястото на инцидента има две пожарни коли, патрулка и линейка. Пътуват и още специализирани автомобили.



Районът е отцепен, предаде "Фокус".



Очаквайте подробности!

