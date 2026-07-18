Пожар бушува в жилище във Варна
кадър: Фейсбук, "Забелязано във Варна", Х.Е.
За голям пожар, избухнал в апартамент във Варна съобщават очевидци с видео, публикувано във фейсбук групата "Забелязано във Варна".
Инцидентът е станал в жилищна кооперация на ул. „Академик Никола Обрешков“.
На място има пристигнали екипи на Пожарната.
Към момента няма официална информация за пострадали.
Редактор "Екип на Петел",
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