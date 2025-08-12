Пожар до АЕЦ "Запорожие"

Петел.бг, илюстративна

Пожар край АЕЦ Запорожие.

Според руските агенции причината е обстрел от Украйна.

Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви днес назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм".

Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!