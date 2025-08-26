Снимка: Petel.bg

Пожар до "Кауфланд" на улица "Девня" във Варна се запали тази вечер, видя репортер на Petel.bg.

От пожарната реагираха бързо и предотвратиха разпространението му на по-голяма площ.

На място бяха екип на полицията и пожарна кола.

Няма данни за пострадали хора. Огънят не е засегнал и наблизо намиращият се голям магазин на "Кауфланд".

Все още няма данни откъде е тръгнал пожарът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!