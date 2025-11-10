Пожар до Кауфланд в София

Кадър Фб

Голям пожар гори в столичния квартал "Банишора", в близост до супермаркет.

По първоначални данни на СДВР горят дървени бараки, предаде бТВ.

До мястото на инцидента са пратени 3 екипа на пожарната.

Пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали, уверяват властите.

