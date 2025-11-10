Пожар до Кауфланд в София
10.11.2025 / 20:52 0
Кадър Фб
Голям пожар гори в столичния квартал "Банишора", в близост до супермаркет.
По първоначални данни на СДВР горят дървени бараки, предаде бТВ.
До мястото на инцидента са пратени 3 екипа на пожарната.
Пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали, уверяват властите.
