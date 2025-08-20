Пожар е избухна в бившето кино "Възраждане" в центъра на София

Булфото

Бившето кино "Възраждане", където последно беше дискотека "Син Сити" в центъра на София на бул. Христо Ботев, в момента гори.

Сигналът е подаден малко след 19 ч. на място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари, съобщи БНР.

Пристигналите на място служители са установили, че излиза дим от сградата. В момента огънят се погасява. Няма данни за пострадали.

