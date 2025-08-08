Пожар е избухнал тази вечер в квартал "Кремиковци"
08.08.2025 / 23:40 0
снимка, архив: Булфото
Пожар избухна между столичния квартал "Кремиковци" и село Локорско.
Горят сухи треви и храсти.
На място са изпратени 8 пожарни коли, предаде БНТ.
Засега няма опасност на населените места.
