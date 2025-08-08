реклама

Пожар е избухнал тази вечер в квартал "Кремиковци"

08.08.2025 / 23:40 0

снимка, архив: Булфото

Пожар избухна между столичния квартал "Кремиковци" и село Локорско.

Горят сухи треви и храсти.

На място са изпратени 8 пожарни коли, предаде БНТ. 

Засега няма опасност на населените места.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама