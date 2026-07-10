Пожар е потушен в нерегламентирано сметище в Петрич

Снимка: Булфото, архив

Пожар е възникнал в нерегламентирано сметище в района на ромската махала в Петрич. Това каза за БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му е подаден сигнал, като своевременно на място е изпратен един екип на пожарната, който е овладял и потушил огъня.

Главен инспектор Тилев отправи призив към гражданите да не палят отпадъци, сухи треви и стърнища и да не предприемат действия, които могат да доведат до възникване на пожари.

Той допълни, че през тази седмица пожарната е регистрирала многобройни произшествия, свързани с пожари в сухи треви и нерегламентирани сметища, като огнеборците всекидневно реагират на няколко сигнала.

По думите му при част от случаите има съмнения, че пожарите са предизвикани умишлено, а не вследствие на невнимание.

Редактор "Екип на Петел",

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